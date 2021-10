Arona rissa in consiglio comunale: "Il sindaco mi ha spintonato"

Ma la versione di Federico Monti è opposta: "Sono solo intervenuto per sedare un'aggressione verbale in corso"

Il consiglio comunale di Arona, che sia in presenza o in videocall, è ultimamente portatore di strascichi infiniti di polemiche. Se la scorsa settimana la consigliera di maggioranza Desirée Milan aveva bestemmiato durante la seduta (con successive dimissioni) lunedì c'è stata pure una rissa. O presunta tale.

Andando con ordine: al termine di una seduta dove, oltre a punti tecnici, si era nuovamente parlato dell'episodio della bestemmia, pare siano volate parole grosse e anche presunti spintoni tra l'esponente di Italia Viva Fausto Ferrara e il sindaco Federico Monti.

"Il sindaco Monti ha spinto e insultato Fausto Ferrara, coordinatore della zona Laghi di

Italia Viva, al termine dei lavori del consiglio - tuonano i coordinatori provinciali Giuseppe Genoni e Luisa Teresa Nava - Le iniziative intraprese dalla consigliera Carla Torelli e dagli iscritti di Italia Viva di Arona, volte a far conoscere alla città la cattiva amministrazione della Giunta Monti, hanno creato una tensione che il sindaco e la maggioranza non sono riusciti a controllare. Il sindaco leghista ha pensato di sostituire il confronto politico con spintoni e insulti nei confronti del coordinatore di Italia Viva, Fausto Ferrara, il quale nei prossimi giorni sporgerà querela per l’accaduto".