Castelletto Ticino: Massimo Stilo ufficializza la sua ricandidatura

I contendenti della battaglia elettorale di giugno hanno iniziato da tempo a lanciare segnali e a rilasciare le prime dichiarazioni, ma per dare il via ufficiale alla campagna per le comunali di Castelletto mancava ancora qualcosa. E probabilmente l’inizio vero e proprio delle “ostilità” sul fronte politico è arrivato sabato 13 gennaio, quando il sindaco uscente Massimo Stilo ha annunciato la sua ricandidatura.

Massimo Stilo si ricandida

L’occasione era importante: nel corso della mattinata infatti era in programma l’inaugurazione della sede cittadina del Pd. Un taglio del nastro, quello di vicolo Pessina, effettuato in una struttura estremamente legata alla storia della sinistra castellettese. Nella stanza che ospita la nuova sede sono ancora affissi i fotoritratti di Berlinguer e i manifesti e gli adesivi che raccontano il percorso fatto dalle forze di sinistra, dal Pci al Pds, fino all’esperienza dell’Ulivo e infine del Pd.

"La nostra è una storia partita a Castelletto tra il ‘43 e il ‘45 con la Resistenza - ha detto Stilo - e in questo luogo, che è la casa della sinistra, vogliamo iniziare la nostra campagna elettorale. Per quanto riguarda le Amministrative è stata fatta una scelta di continuità con la candidatura della mia persona a sindaco. Una scelta condivisa dal Pd, che è anche il principale sostenitore della nostra lista civica. La nostra è una squadra fatta di persone oneste, con una chiara idea di futuro e le competenze necessarie per governare. Riteniamo che il programma con il quale abbiamo vinto le ultime elezioni, anche a causa dello stop imposto dai due anni della pandemia, sia ancora parzialmente da completare. Il nostro gruppo è coeso e rappresenta una garanzia di democrazia e partecipazione.

Il nostro motto è sempre stato: “Non lasciamo indietro nessuno”, una massima che crediamo di aver rispettato in questi anni. Insieme abbiamo costruito un paese bello, che funziona e offre tanti servizi. I nostri punti di forza sono la conoscenza del territorio e delle persone che lo abitano. Ci sono dei punti sui quali è necessario migliorare, come la comunicazione e la piccola manutenzione del paese, ma riteniamo di avere tutte le carte in regola per vincere le prossime elezioni. Io mi sono messo a disposizione in prima persona e chiaramente la lista è aperta agli spunti dei cittadini che vogliono avvicinarsi a noi".