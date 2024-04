Elezioni Castelletto: l'ex presidente Vedovato sostiene Stilo

Nei giorni scorsi un’importante dichiarazione di sostegno nei confronti di Stilo è arrivata anche da un “big” della storia della sinistra, non solo locale: Sergio Vedovato.

Il sostegno a Massimo Stilo

L’ex senatore ed ex presidente della Provincia ha indirizzato una lettera al primo cittadino. Nella sua analisi della situazione attuale, Stilo rappresenta l’erede di una tradizione politica vincente della sinistra castellettese, fatta di liste “non di partito” e “men che meno personali”, che si richiamavano “al campanile e al lavoro”.

«Sono contento di sapere - scrive Vedovato - che non ti sei tirato indietro in questa tornata elettorale (...) credo che il tuo impegno amministrativo fatto di concretezza e di un rapporto stretto coi cittadini non debba essere interrotto».

