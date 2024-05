Elezioni comunali 2024: a Paruzzaro è Matteo Mora l'unico candidato sindaco

Solo un candidato sindaco a Paruzzaro per la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno 2023: Matteo Mora.

"Insieme per Paruzzaro"

«Insieme per Paruzzaro» è il nome dell'unica lista che vede in Matteo Mora il candidato sindaco che succederà a Mauro Julita.

I nomi della lista: Giovanna Bonaiti in Miglio, Gerardo Romaniello, Luca Curioni, Silvia Brandalesi, Davide Scarso, Lara Lo Cascio, Michela Travaini in Orlando, Girolama Serafino detta Mimma, Stefano Caligara.