Ubertini, Monti, Gusmeroli: il confronto martedì 4 organizzato dal Giornale di Arona

Un po’ come era accaduto nel 2015 e dopo la parentesi “virtuale” del 2020, gli aronesi potranno assistere ancora una volta dal vivo a un confronto all’americana tra i candidati sindaci.

Il confronto

I tre aspiranti primi cittadini, Gianluca Ubertini, Federico Monti e Alberto Gusmeroli che si sfideranno all’appuntamento con il voto dell’8 e 9 giugno, saranno i protagonisti dell’evento speciale organizzato dal Giornale di Arona al Cinema Teatro San Carlo di via Don Minzoni. L’appuntamento è fissato per la serata di martedì 4 giugno a partire dalle 20.30.

Le regole della serata sono state condivise con i tre candidati e sono volte al sereno confronto democratico sulle idee per l’Arona del futuro. A tutti verranno poste le medesime domande e ogni candidato avrà lo stesso numero di minuti a disposizione per rispondere.

Per gli elettori la serata potrà quindi rappresentare l’occasione ideale per vedere tutti e tre i protagonisti delle prossime elezioni nello stesso luogo e per poter confrontare le rispettive intenzioni programmatiche sui temi più attuali.

I posti in sala saranno limitati per ragioni di sicurezza ma provvederemo a trasmettere l’evento anche attraverso una diretta sulla pagina facebook del nostro portale Prima Novara raggiungibile QUI.