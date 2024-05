Elezioni Arona, Ubertini: "No alla tensostruttura sportiva"

Dopo le proposte dei candidati sindaci Alberto Gusmeroli e di Federico Monti, anche Gianluca Ubertini di Impronta Civica commenta l'ipotesi di realizzare una tensostruttura in uso alle società sportive aronesi.

La posizione di Impronta Civica

"Dopo 13 anni il candidato della Lega si accorge che ci sono giovani ad Arona e che fanno anche sport? - si domanda Roberta Tredici - Sono anni che le associazioni chiedono nuovi spazi perché quelli esistenti non sono sufficienti e hanno bisogno di molte ristrutturazioni".

"In questo momento comunque la priorità è cercare di evitare che continui a piovere dentro al palazzetto, la situazione si trascina da anni. Addirittura piove sul parquet e certe volte c'è il rischio di interrompere le partite" prosegue Ubertini.

"Lo scorso anno - aggiunge Tredici - a causa degli screzi tra Monti e Gusmeroli non è stato possibile cogliere le opportunità di un bando regionale che dava l'80% a fondo perduto per la ristrutturazione e costruzione di nuove strutture sportive".

Venendo alla tensostruttura Ubertini afferma: "Proporre di realizzare una nuova tensostruttura oltre che discutibile da un punto di vista estetico crea problemi anche problemi dal punto di vista del contenimento energetico; inoltre nn risponde alle reale esigenze delle associazioni che non hanno bisogno solo di un campetto ma anche di un posto in cui possano stare i genitori e degli spogliatoi".

La proposta di Impronta Civica

"Da subito abbiamo dichiarato nel nostro programma che vogliamo costruire dei campetti all'aperto liberi per tutti. Mentre non è necessario andare a intaccare casse del comune per andare a costruire o ristrutturare le strutture sportive ma bisogna saper cogliere le numerose opportunità di bandi regionali o europei".