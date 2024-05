Proposta di Gusmeroli: "Ad Arona una tensostruttura multi-sport"

Il candidato sindaco Alberto Gusmeroli annuncia un nuovo punto del suo programma: una tensostruttura per ovviare al problema delle realtà sportive che non hanno spazi adeguati in città.

Le parole di Gusmeroli

"Nell’elaborazione del programma abbiamo dovuto coniugare le necessità delle associazioni sportive come il Basket, la pallavolo e altre associazioni Aronesi e i conti comunali.

Perché è importante sempre avere i conti in ordine.

Quando ho incontrato i bravi dirigenti dell’Arona Basket ho subito chiarito che non vi era alcuna possibilità di promettergli una Palestra “stile Paruzzaro” per intenderci. Il Comune non riuscirebbe a sostenerne la costruzione, non vi sono fondi statali per i prossimi anni e tantomeno è possibile pensare ad un Mutuo perché peserebbero gli interessi sulla spesa corrente mettendo in crisi il bilancio.

Abbiamo fatto alcuni approfondimenti e visto altri Comuni cosa hanno realizzato. Ad esempio un Comune nell’Alessandrino e uno nel bergamasco ma in Italia sono tantissimi i casi.

Ne è nato il progetto che abbiamo inserito nel programma elettorale di una palestra in tensostruttura da realizzare nel terreno dietro il palazzetto.

Una soluzione poco dispendiosa che permette grazie all’utilizzo di materiali speciali anche un contenimento delle spese termiche e assolutamente compatibile con i conti comunali, infatti si può tranquillamente utilizzare l’Avanzo del bilancio.

I tempi di realizzazione sono oltretutto brevi per cui si può ipotizzare che già nella primavera 2025 sia a disposizione della città.

Tra i progetti anche almeno due campi all’aperto (un terzo potrebbe realizzarlo le ferrovie). Con uno sponsor si potrebbe rifare e fare bene quello ai giardini pubblici che tanto piace e viene utilizzato".