Federico Monti ha presentato la sua lista per le elezioni ad Arona

«La nostra è una lista civica formata da grandi persone, dotate di notevole professionalità e con una grande voglia di mettersi in gioco». Così l’ex sindaco Federico Monti ha presentato ufficialmente la sua squadra di candidati per le prossime amministrative di giugno.

La lista di Monti

L’evento ospitato mercoledì 17 aprile dall’hotel Atlantic rappresentava la conclusione ideale del vero e proprio show elettorale della settimana precedente al teatro San Carlo, nel corso del quale era stato illustrato il programma della lista “Arona agli aronesi”. Nel suo discorso introduttivo Monti ha sottolineato l’importanza del sostegno alla lista espresso da tre importanti forze politiche come Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva, rappresentate anche dai referenti locali Gianluca Godio, Luigi Laterza, Luca Bona, Fausto Ferrara e Stefania Biaggi. E ha riservato parole dure anche nei confronti degli ex compagni di partito della Lega. «A differenza delle altre - ha detto comunque Monti - la nostra lista è davvero civica. Ho fatto parte della Lega per molti anni, se volete mi cospargerò il capo di cenere per questo. Credo che Arona in questo momento abbia bisogno di più democrazia e di aprire le porte del municipio anche a chi non fa parte della Lega. In questa lista vedrete tante persone diverse che ho contattato senza chiedere loro come la pensano politicamente a livello nazionale. Non è questa la nostra logica».

Nella lista troviamo Mauro Antonietti, Daniela Cofanelli, Enea D’Incecco, Mariangela Fumagalli, Elisa Iellamo, Fabio Marino, Mariangela Mascazzini, Leon Petrillo, Paola Santoro, Luigi Spiriti, Mattia Savio, Paola Bonetti, Carlo Intelisano, Denise Mazzari, Alessio Strada e Carla Torelli.