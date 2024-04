Elezioni Arona: Monti presenta il suo programma e i primi due candidati in lista

Dopo la presentazione di lunedì sera di Alberto Gusmeroli, e prima di quella di venerdì di Gianluca Ubertini, ieri sera è stata la volta di Federico Monti.

Le parole di Monti

"Grazie a tutti i cittadini Aronesi per essere intervenuti ad ascoltare il mio intervento pubblico, e non è scontato avere 400 persone che gremiscono un teatro il martedì sera.

Abbiamo parlato di linee guida del nostro progetto, tutto in linea generale, il programma specifico sarà visibile sul sito del Comune quando sarà depositato: negli incontri nelle frazioni e nei quartieri entreremo nello specifico.

Un grazie particolare al Sindaco Gianluca Godio candidato alle prossime elezioni regionali, che ha voluto essere presente per sostenermi. Grazie a Luigi La Terza per la sua presenza in qualità di Consigliere Provinciale. Grazie a Luca Bona Sindaco di Lesa candidato alle prossime elezioni regionali per la sua presenza.

Un ringraziamento particolare ad Enea D’Incecco per il grande supporto personale del nostro progetto per Arona, e a tutta la mia squadra presente in sala.

La presentazione ufficiale della Lista Civica Monti Sindaco avverrà in conferenza stampa mercoledì 17 aprile alle ore 18.30 all’Hotel Atlantic.

Grazie a Paolo Simonotti per la conduzione della serata, ed un grazie sentito a Cochi Ponzone e a Noa, due grandi artisti che hanno voluto sostenermi, con le loro belle parole".

Elisa Iellamo e Leon Petrillo sono stati i primi due nomi ufficializzati ieri sera che andranno a comporre la lista guidata da Federico Monti.