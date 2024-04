Elezioni Arona: anche Gianluca Ubertini ha presentato la sua lista

Il teatro San Carlo, ieri sera, ha visto la presentazione della terza e ultima lista (dopo quella di Gusmeroli e di Monti) in lizza per le elezioni di giugno: Impronta Civica del candidato sindaco Gianluca Ubertini.

Impronta Civica

“Che dire? Grazie a tutti i presenti, chi ha seguito la diretta, chi è rimasto fino alla fine - commenta oggi Ubertini - Siamo stati imperfetti, un po’ lunghi nei tempi, ma avevamo e abbiamo tante cose da dire, tante idee. Saremmo andati avanti per ore.

Sono felice pensando di aver trasmesso anche solo una parte del grande entusiasmo e passione che ci anima e ci spinge a questo grande impegno per Arona e gli aronesi.

Grazie a tutta la vera squadra di persone mi sostiene e, in particolare, ai candidati che mi accompagneranno in questa sfida”.

I nomi in lista

Roberta Tredici

Camilla Buttà

Luana Maizza

Lucia Caruso

Petronela Andries

Viola Mancio

Valeria Lissona

Carla Rossi

Daniele Bertoldini

Daniele Guccione

Cesare Bellodi

Mauro Ferrari

Thomas De Carli

Giuseppe Guenzi

Samuele Godio

Leonardo Pesatori