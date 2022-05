Elezioni comunali Divignano: si sfidano Bacchetta e Carlana

Politica

Il duello tra il sindaco uscente e il suo ex vice caratterizzerà l'appuntamento con le urne

Elezioni comunali Divignano 2022: a sfidarsi per il posto più ambito in municipio saranno il sindaco uscente Gianluca Bacchetta e il suo ex vicesindaco Luciano Carlana.

Elezioni a Divignano: sfida a due

Man mano che la data del 12 giugno 2022 si avvicina emergono sempre nuovi dettagli rispetto alle elezioni comunali di Divignano. A sfidarsi per il ruolo di sindaco del piccolo Comune saranno il primo cittadino uscente, Gianluca Bacchetta, e colui che per la maggior parte del mandato che si avvia alla conclusione è stato il suo vice, Luciano Carlana. Sarà una corsa a due dunque, tra due personaggi che si conoscono bene e che hanno condiviso un pezzo di strada insieme, prima della rottura, annunciata anche sui social mesi fa.

Bacchetta si ripresenta e chiede di poter fare il bis

"Ripartiamo nel segno della continuità e della giovinezza, visto che il componente più vecchio sono io". Con queste parole Gianluca Bacchetta, attuale sindaco, descrive la lista di cui è al timone e che concorrerà alle prossime elezioni comunali per il rinnovo dell'Amministrazione. Del gruppo, che mantiene il nome scelto 5 anni fa, “Cambia menti per Divignano”, fanno parte anche Elena Petterlin (l’attuale vice sindaca), Filippo Pianta (assessore), Alessia Donato, Giovanna Gammuto, Penelope Pella, Silvia Battocchio, Stefania Reina, Carlo Calore, Angelo Discenza e Stefano Quadri.

Carlana lancia la sua sfida

"Nella mia lista ho le persone giuste in ogni settore e sono orgoglioso di loro perché garantiscono competenza, trasparenza, serietà, entusiasmo, impegno e senso del dovere". In questo modo Luciano Carlana descrive il cammino della lista che guida, denominata “Divignano per te”. Il gruppo è formato da Lorenzo Angili - Moglioni (pilota di elicotteri nella Polizia di Stato), Andrea Colombo (operaio in una ditta idrotermica), Sergio Forzani (vice sindaco in paese in due passate legislature ed ex consigliere di maggioranza), Giuseppe Lala (pensionato, con servizio di leva negli Alpini e volontario in paese come nonno vigile), Silvia Osigliani (ex assistente di volo e ora segretaria in un'azienda partner di Enel energia), Sara Barbaglia (laureata in Economia e commercio), Adele Fagnoni (ex assessore e consigliere comunale), Luca Gazzara (studente all'università del Piemonte orientale e giocatore della società calcistica del paese), Simona Lala (presidente dell'associazione Mamma parliamone), Maurizio Raso (imprenditore edile).