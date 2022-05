Arona Domani sul Tredicino: "Musica tutto il giorno e oltre le 23, servono controlli"

Polemica

I consiglieri di minoranza chiedono il rispetto del regolamento comunale.

I Consiglieri di Arona Domani ricordano come esistano un Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose che disciplina limiti delle emissioni sonore e orari e un Regolamento “Parco del Tredicino” che vieta ogni diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 ed oltre le ore 23.

La protesta

I consiglieri hanno quindi chiesto ufficialmente all’Assessore Mastrangelo e alla Polizia Locale di attivare direttamente, a mezzo della Polizia Locale, o anche indirettamente attraverso l’intervento di ASL o Arpa, gli opportuni controlli diretti a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Regolamento;

- in caso di accertate violazioni, adottare ogni provvedimento diretto ad interrompere eventuali condotte illegittime;

- adottare, in ogni caso, ogni provvedimento a tutela della quiete e della salute pubblica.

Deve essere chiaro che non è questione di essere contrari o meno al Tredicino. E’ una bellissima manifestazione che appartiene alla cultura e alla tradizione di Arona e siamo tutti felici che finalmente si sia potuta realizzare.

Il punto è che le regole ci sono e vanno rispettate, da tutti. Chi abita in viale Baracca e zone limitrofe, magari da sempre (ma è irrilevante), subisce già abbastanza disagi durante la manifestazione. Ma qui non si parla di semplice “fastidio”: la musica, che va avanti tutto il giorno ininterrotta, non si ferma sempre alle 23 come dovrebbe e, a quanto ci viene riferito, supera di gran lunga i limiti di emissione che esistono sempre, a prescindere dall’orario, con gravi ripercussioni per la vita e salute dei residenti".