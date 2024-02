Nuovi punti del programma di Gusmeroli: palestra, eventi e una città meno "giovani-respingente"

Nuovi punti per il programma elettorale di Alberto Gusmeroli. "Stiamo distribuendo al gazebo i nuovi punti del programma elettorale dopo i primi che riguardavano anche i parcheggi, tra cui quello al posto della ex casa di riposo abbandonata per 200 posti auto che risolverebbe i problemi di parcheggio di tantissimi cittadini e negozi in corso liberazione, via Roma, via Trieste ma anche con la sistemazione e ristrutturazione della passerella della ferrovia per molti cittadini di via turati, Mazzini e via Torino".

I nuovi punti del programma

Si parla quindi di frazioni: per Mercurago è prevista la ristrutturazione del Lavatoio, asfaltature, marciapiedi e sistemazione del collegamento tra via Crosa e via Vittime di Bologna. Per Dagnente l'allargamento di strada Motto Alto e la ristrutturazione dell'ex asilo mentre per Montrigiasco il completamento della rete fognaria e la pavimentazione di vicolo del Portico e via della Rugassa. Gusmeroli promette poi un maggior utilizzo della Casa del Cuore per i percorsi di autonomia, aiuti alle famiglie in difficolta, ampliamento pre e post scuola e centri estivi a giugno e luglio. Nuovi marciapiedi come il secondo lotto di via Vittorio Veneto fino alla Laica, via General Chinotto, corso Liberazione e via Piave. Poi una palestra eco-sostenibile per il basket, pallavolo e altri sport oltre a campi all'aperto per basket, calcetto e campo di bocce accanto a quello di ping pong in corso Europa. Un parco giochi in via Cadrona con ripristino della pista di pattinaggio e il miglioramento delle aree cani.

"Proponiamo temi del sociale perché negli anni abbiamo sempre cercato di aiutare tutte le situazioni di difficoltà, temi relativi alle scuole sia in ordine alla manutenzione degli immobili che all’aumento del pre-post scuola e centri estivi - commenta Gusmeroli - Poi i temi del tempo libero e sport, le frazioni e gli eventi perché nei questionari è emersa forte la voglia di eventi di ogni tipo e età un po’ come abbiamo fatto prima del Covid, prima del 2020 con i grandi concerti: Allevi in Rocca, Bennato, Van de sfroos, Arbore, le frecce tricolori a cui si può aggiungere il grande contributo di una grande azienda del territorio come Leonardo con i suoi velivoli, ma anche il capodanno in piazza, una festa di carnevale e il ritorno del concerto del primo dell’anno.

Ma poi il tentativo di unire due “eserciti” che nelle città fanno fatica ad incontrarsi i giovani e i meno giovani. Ecco perché coinvolgendo proprio i giovani nell’organizzazione di eventi e aree della città vogliamo che Arona sia meno “giovani-respingente.” Arona è bella e potrà essere ancora più bella. Tutti i punti in programma sono stati valutati e “pesati” in ordine alla compatibilità nel bilancio comunale, per evitare di scrivere sogni o ingannare le persone, d’altra parte così abbiamo fatto nel 2010 e 2015 e tutto ciò che abbiamo scritto lo abbiamo realizzato e anche di più".