Questa sera Giovannetti presenta la sua lista a Castelletto

Venerdì 19 aprile si presenta la lista di Michele Giovannetti, candidato a Castelletto Ticino.

Michele Giovannetti ha annunciato che la sua lista civica, “Bene Comune”, ufficialmente sostenuta da Fratelli d'Italia, si presenterà in conferenza stampa aperta al pubblico oggi, venerdì 19 aprile, in sala consiliare, ufficializzando alcuni dei nomi dei suoi componenti e il programma di massima. L’appuntamento per l’incontro pubblico è fissato per le 18.