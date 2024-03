Ubertini: "Restituiremo ad Arona la spiaggia delle Rocchette e il Lido garantendone l’uso pubblico"

"Sogniamo una città a misura di persona, dove il verde del territorio e il blu delle acque siano curati e accessibili e diventino luoghi di aggregazione e non solo belli da guardare". Il candidato sindaco di Impronta Civica Gianluca Ubertini pubblica le nuove idee per la città. Eccone un estratto.

Mobilità sostenibile

"Doteremo la Città di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile per programmare un sistema vivibile e salubre di mobilità e stazionamento all’interno della città. Navette, possibilmente elettriche, per agevolare la mobilità tra le frazioni, periferie e il centro città con particolare attenzione ai giorni di mercato, alle occasioni degli eventi e alle serate nel fine settimana. Implementare le aree a percorrenza 30km/h e le vie ciclopedonali, con una speciale attenzione alle scuole e nel centro storico. Posteggi per bici e auto elettriche (anche nelle frazioni)".

Posteggi

Tariffe agevolate per i residenti, disco orario 12.00 -14.00 in centro e lungo lago per agevolare le pause pranzo; parcheggi nel centro storico riservati ai residenti di sera e di notte, di giorno per tutti a disco orario. Posteggi a pagamento in piazzale Aldo Moro nei weekend, escluso residenti; a seguito della realizzazione della nuova scuola in via Monte Zeda, 35 nuovi posteggi ad uso esclusivo dei residenti in centro storico nell’area attuale della scuola.

Efficienze energetiche

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici, investendo i risparmi in servizi o nuove migliorie e fornitura energetica 100% rinnovabile, degli edifici privati con incentivi per la diagnosi energetica, l'auto produzione 100% rinnovabile e interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico. Costituzione di "comunità energetiche rinnovabili" per ridurre i costi dei consumi per chiunque deciderà di aderire e per produrre energia pulita.

Verde urbano

Attuazione Legge "Un albero per ogni nato" e "consulta ambientale". Maggiori controlli su “potature” e abbattimenti. Eventi focalizzati sul verde e la natura: la festa degli alberi, balconi in fiore, concorsi delle aiuole, festa dei fiori. Lotta biologica agli insetti dannosi (popilia e zanzare) e tutela della Biodiversità.

Valorizzazione del lago

"Ci impegneremo a restituire alla comunità la Spiaggia delle Rocchette e il Lido di Arona garantendone l’uso pubblico. Campetti all’aperto di basket, calcetto, volley, bocce e Parkour playground Area cani e spiaggia dedicata Area pic-nic. Aumento dell’area ZTL nei weekend Ristrutturazione e messa in funzione dei servizi igienici pubblici".