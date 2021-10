Varallo Pombia ha una nuova giunta: ecco i nomi scelti

Politica

Tre assessori su quattro sono donne

Varallo Pombia: il sindaco Joshua Carlomagno ha nominato la nuova giunta. Tra gli assessori ci sono tre donne.

Varallo Pombia: nominata la giunta

Dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con la compagine Varallo Pombia Insieme, il nuovo sindaco Joshua Carlomagno ha nominato i membri della nuova giunta. Nel ruolo di vicesindaco, con la delega ai Lavori pubblici, al Territorio e alla Protezione civile, ci sarà Vittorino Degiorgi. A Vania Tommasini è andata invece la delega a Istruzione e Servizi scolastici, a Elena Fogli quella al Bilancio e ai Rapporti con la frazione di Cascinetta, mentre a Elena Macario va l'assessorato ai Servizi socio-assistenziali.

Il ruolo del sindaco e il suo commento

Il primo cittadino Joshua Carlomagno ha invece tenuto per sé le deleghe in materia di Urbanistica, Ambiente, oltre alle Politiche giovanili, come aveva preannunciato in campagna elettorale. Capogruppo di maggioranza sarà Giovanni Giardina. Una giunta con 3 donne su 4 assessori, tutti con un buon risultato personale alle ultime elezioni. "Non è stato un problema reperire nel gruppo di Varallo Pombia Insieme tutti gli elementi necessari per una Giunta efficiente - spiega il sindaco - in termini di disponibilità personali, competenze nelle varie materie, esperienza e "combinarli" con la giusta rappresentanza femminile".