Arona 65ers ai nastri di partenza: al via il campionato di Flag Football

E’ un inizio speciale quello di questa stagione per la squadra aronese di Flag Football.

Alle porte del quadriennio olimpico, che vedrà la disciplina esordire alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 grosse novità in seno alla Federazione di football americano in Italia. Nell’arco del 2024 infatti si vedranno disputare due campionati Nazionali, uno in forma breve da Maggio a Luglio 2024 ed uno, che in contemporaneità con la stagione della disciplina tackle, si svolgerà da Novembre 2024 a Luglio 2025.

Gli Arona 65ers

La squadra aronese ha dovuto fare scelte importanti e dare un arrivederci a storici atleti, protagonisti dei 5 scudetti, che impegnati nella disciplina tackle non potranno calcare i campi del Flag football nazionale, in entrata invece nella formazione aronese vedremo debuttare nella massima serie Riccardo Gallo, Filippo Verrini e Alessandro Longoni giovani promettenti arrivati dal vivaio dei Frogs Legnano, in più il colpo di mercato DJ Steward provenienza Michigan State, l’esperto giocatore di Detroit potrebbe rappresentare il collante tra l’inesperienza dei giovani con la già ben rodata formazione dei 65ers.

Ma le novità più belle per i 65ers arrivano dalla pre season: si sono infatti giocati tre tornei internazionali, nel Mad Bowl di Milano i bianco arancio si sono classificati secondi arresi solo alla formazione francese in una finale emozionante, stesso risultato in Croazia sconfitti in finale dalla formazione di casa, ma al King Bowl di Utrecht finalmente la vittoria con finale disputata contro i forti spagnoli di Valencia attuali vice campioni d’Europa. I risultati ottenuti hanno dato diritto agli aronesi al ripescaggio per la coppa campioni che si disputerà a metà Ottobre, la qualificazione alla maggior competizione europea era sfuggita causa il terzo posto nel campionato italiano del 2023.

Inseriti nel girone nord ovest i 65ers hanno iniziato domenica 19 il campionato nazionale: il torneo vede iscritti 32 Team, la formula prevede 20 partite che daranno origine ad una finale ad 8 da disputare a Ravenna nel weekend del 29 giugno dove siamo certi che gli aronesi daranno battaglia per la conquista del loro sesto titolo nazionale.