Arona Volley campione territoriale U12F

L'Under 12 di Arona Volley trionfa a San Maurizio dominando la Final four.

Il racconto della competizione

"Grazie a due prestazioni davvero impeccabili, la nostra Squadra pone il Sigillo ad una stagione senza sbavature fatta di sole vittorie - fanno sapere dalla società - In semifinale affrontiamo la compagine di 2MILA8 Volley Domodossola che si dimostra essere molto ben organizzata e concentrata ma che nulla può dinanzi alle nostre portacolori che giocando una pallavolo scintillante non danno mai la possibilità all'avversario di provare a sovvertire il pronostico.

Vogliamo però complimentarci con le Domesi perché hanno comunque espresso un buonissimo livello di gioco supportate da una tifoseria (come da tradizione) davvero incredibile.

Nel pomeriggio ci aspettava la riedizione della finalissima della scorsa stagione.

Se l'anno scorso il risultato fu a favore della fortissima compagine di coach Santin Zanelli, formazione quella pressoché imbattibile, nella finalissima abbiamo potuto ribadire, nonostante un tifo da serie A forse eccessivamente rumoroso, per la terza volta in questa Stagione la nostra superiorità rispetto alla squadra di Trecate.

Una gara sempre in mano nostra senza mai concedere la possibilità alle igorine di alzare la testa.

Andiamo fieri di quanto svolto dagli allenatori e della conduzione in panchina di coach Sara Izzo che ha saputo accompagnare le nostre piccole atlete verso una storica vittoria a suggello del lungo percorso effettuato nelle ultime due stagioni.

Complimenti dunque a tutte le nostre bimbe: Sara, Osato, Valentina, Giorgia, Veronica, Lucia, Alice, Aurora, Eleonora, Gaia, Chiara e Micaela per l'impegno profuso lungo tutto l'arco della stagione e per il grandissimo risultato ottenuto".