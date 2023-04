Calcio, la Castellettese è tornata in Seconda Categoria

La Castellettese calcio ha centrato uno storico traguardo la scorsa settimana. Grazie alla vittoria sulla Montecrestese ha raggiunto la promozione in Seconda Categoria.

Un ritorno alla Seconda Categoria dopo anni di grande fermento

Sono passati tre anni da quando la squadra di calcio di Castelletto ha iniziato il percorso della sua storica ripartenza, con l'unione del progetto degli Amatori e il blasone della Acd Castellettese. E la scorsa settimana la società biancoblù ha centrato una storica promozione in Seconda Categoria. Con il successo di domenica scorsa in casa della Montecrestese, la Castellettese ritrova dunque il campionato in cui militava nel 2020.

La soddisfazione del coach Annarumma

"Siamo partiti da un gruppo che arrivava da percorsi differenti tra singoli e gruppi di giocatori, ma la cosa che mi ha stupito è che ben presto tutti quanti eravamo già focalizzati sull’obiettivo finale - analizza l’allenatore della Castellettese - già nella prima partita di Coppa ho visto una squadra ben amalgamata che sapeva dove voleva arrivare. E il mio plauso va all’intero organico perchè nessuno ha mai messo davanti l’aspetto personale davanti alla squadra. Ci sono stati momenti in cui ho avuto la rosa al completo e sono stato costretto a tenere in panchina giocatori che avrebbero potuto tranquillamente essere titolari in categorie superiori. Ma siamo arrivati fino in fondo grazie all’organizzazione e alla preparazione".

Un obiettivo centrato con due turni di anticipo

Chiaro il percorso, con 16 vittorie, un pareggio e una sconfitta su 18 turni di campionato. Il trionfo è arrivato con 2 turni di anticipo lasciando alle spalle il Cireggio, che è a 6 punti e ha giocato una gara in più. Ben dietro invece il Maggiora a -14 e il Gargallo a -16.