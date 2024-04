L'atleta castellettese Felipe Bullani convocato al raduno nazionale

Al Cpo di Formia (Latina) dal 25 al 27 aprile è in programma l’allenamento delle staffette giovanili 4x100.

Felipe in Nazionale

"Convocazione al raduno nazionale di staffette per il castellettese Felipe Carlo Bullani.

Cresciuto tecnicamente nell'atletica Sesto 76, gareggia ora per "Osa Saronno" , società collegata con Sesto 76 dove vengono tesserati tutti i nostri atleti Juniores" fanno sapere dalla società sestese.

Felipe si allena in pista a Sesto Calende, con il tecnico Sabrina Previtali.

3^ ai Campionati Italiani Indoor nei 60m Juniores è stato convocato al Raduno Nazionale Staffette ( 25-27 aprile) di preparazione in vista dei Campionati Mondiali Juniores in programma ad agosto in Perù.