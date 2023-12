Staffetta di Natale con genitori e ragazzi all'Arona Active

Sabato 2 dicembre presso la piscina di AronaActive, è stata organizzata la staffetta di Natale con agonisti e genitori tutti assieme.

Staffetta di Natale

"Un bellissimo momento di condivisione genitori figli ed allenatori, per un'occasione speciale di sport e divertimento per tutti noi. A seguire un rinfresco organizzato dagli stessi genitori, per concludere in bellezza la giornata. Auspichiamo tanti altri momenti di coinvolgimento durante tutta la stagione, momenti che formano legami indissolubili tra tutta la squadra agonistica" fa sapere coach Umberto Manfredini.