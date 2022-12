Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 10-11 dicembre

Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 10-11 dicembre.

Gli eventi

Arona - Mercatino degli hobbisti

11 dicembre

Per tutto il giorno in piazza del Popolo e sul lungolago Marconi stand e bancarelle con prodotti creati esclusivamente a mano, dove poter trovare articoli unici e idee per i regali di Natale.

Novara - Calata dei Babbi Natale

11 dicembre

In Piazza Matteotti ci sarà la calata dei Babbi Natale dalla Torre di Palazzo Natta. Gli operai di EdiliziAcrobatica, si metteranno in azione domenica 11 dicembre alle ore 16, calandosi dalla cima della torre di Palazzo Natta, sede della Provincia e della Prefettura di Novara (in Piazza Matteotti), vestiti da Babbo Natale.

Armeno - Villaggio di Pasin

10 dicembre

Sabato 10 dicembre, dalle 9 a mezzanotte, in piazza della Vittoria verranno proposte tante iniziative per grandi e piccini con numerose bacarelle natalizie.

Novara - Treno storico Novara Varallo

11 dicembre

Domenica 11 dicembre torna il treno storico a vapore sulla Novara-Varallo, per l'ultima corsa dell'anno.

Info museoferroviariovalsesiano.it

Novara - Al Coccia il Libro della giungla

11 dicembre

Domenica 11 dicembre, alle 16, per la rassegna "Chi ha paura del Melodramma?", sul palco del Teatro Coccia va in scena una nuova produzione per tutta la famiglia: "Il libro della giungla", ispirata all'omonimo libro di Rudyard Kipling.

info fondazioneteatrococcia.it

Piana di Vigezzo - Vette d'artificio

10 dicembre

Dalle 15 sarà possibile salire alla Piana in cabinovia, con vin brulè e panettone in omaggio, e alle 18 partirà lo show piromusicale con le più emozionanti musiche di Natale. La salita, con spettacolo e vin brulè e panettone, costa 15 euro.