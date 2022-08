10eLotto: ad Arona vinti 50 mila euro

La Dea bendata ha toccato Arona nei giorni scorsi. A quanto pare infatti in una ricevitoria della città sono stati vinti 50 mila euro.

La Fortuna bacia Arona

E' decisamente un gran colpo di fortuna quello che ha interessato nei giorni scorsi la città di Arona. Secondo quanto riporta Agipronews infatti, nella città del San Carlone sono stati vinti ben 50 mila euro al 10eLotto. Nello specifico in città è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro, per un totale dall'inizio dell'anno di oltre 2,3 miliardi.

Come funziona il gioco

Il 10eLotto si basa sul principio dell'estrazione casuale di 20 numeri vincenti su 90. I giocatori hanno la possibilità di selezionare una combinazione numerica, scegliere l'importo della giocata e attendere le estrazioni dei numeri vincenti. Chi decide di giocare può scegliere tra tre diverse modalità: può optare per l'estrazione che avviene ogni 5 minuti, l'estrazione immediata o l'estrazione serale che avviene in concomitanza con l'estrazione del Lotto.