A Invorio 25 visite senologiche gratuite grazie al Comune

A Invorio il Comune ha avviato un interessante progetto di prevenzione tramite il quale riesce a garantire visite senologiche gratuite alle donne residenti.

Invorio avvia gli screening al seno

E' nell'ambito della campagna dal titolo "Un team dedicato alle donne" che l'Amministrazione di Invorio ha avviato un progetto grazie al quale garantisce visite senologiche gratuite alle sue donne. Le visite si sono svolte martedì 10 ottobre, nell'ambulatorio di Invorio Superiore, e hanno interessato 25 donne che hanno aderito al programma "Marzo-Ottobre rosa".

Un braccialetto per ricordare l'importanza della prevenzione

"L’adesione all’iniziativa - dicono dal Comune - è stata resa possibile da Sandra Bacchetta e si inserisce nella programmazione del “Marzo in rosa” e vuole essere un momento di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori femminili. Dopo la visita sono stati donati alcuni opuscoli informativi e un bracciale con la scritta “La prevenzione ti salva la vita”, che è un monito per tutti a mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato e procedere a controlli periodi del proprio stato di salute.