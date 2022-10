A Oleggio Castello le amministrazioni locali hanno incontrato il presidente della Provincia

A Oleggio Castello il presidente della Provincia di Novara ha incontrato i sindaci del territorio.

L'incontro tra il presidente della Provincia di Novara con gli amministratori a Oleggio Castello

E’ stata la sala consiliare del Comune di Oleggio Castello a ospitare nella serata di oggi, martedì 18 ottobre, il nuovo incontro con i sindaci della zona nell’ambito del tour “Il presidente incontra il territorio”:

iniziativa – ricorda il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti – per individuare, insieme con i primi cittadini del territorio, soluzioni e percorsi condivisi rispetto a problematiche delle diverse zone del Novarese

I temi trattati: viabilità e i disagi per la posa della fibra ottica

Sul tappeto "in particolare – spiega il presidente – sono state poste diverse questioni legate alla viabilità della zona, un problema rispetto al quale abbiamo già effettuato alcuni sopralluoghi, programmandone altri per i prossimi giorni alla presenza dei sindaci dei Comuni interessati, affinché le diverse questioni possano essere analizzate insieme con i tecnici della Provincia. Altra questione affrontata è stata quella dei disagi causati dagli scavi effettuati per la posa della fibra ottica e alla qualità degli interventi di ripristino: ci siamo impegnati a sollecitare l’intervento della ditta esecutrice affinché, prima dell’inverno, assicuri la sicurezza per i mezzi in transito".

Il presidente ha parlato di un "incontro proficuo"

Da parte del presidente c’è stato anche "l’impegno di valutare le possibili soluzioni per risolvere i problemi legati ai trasporti e ai collegamenti del servizio di trasporto pubblico su gomma e ferroviario. L’incontro è stato proficuo sul piano della programmazione congiunta a vantaggio del territorio. Ringrazio il sindaco di Oleggio Castello Marco Cairo – conclude il presidente - per aver ospitato questo importante momento di confronto".