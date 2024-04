Alla scoperta di Varallo Pombia con Sedani Bianchi e il Comune

Il Comune e l'associazione Sedani Bianchi ha iniziato a proporre una serie di appuntamenti dedicati al trekking e alla scoperta del territorio.

Appuntamento con il trekking alla scoperta del territorio a Varallo Pombia

Il Comune lo ha annunciato nei giorni scorsi: a breve partirà una serie di appuntamenti con il trekking alla scoperta del territorio di Varallo Pombia. La rassegna è organizzata dal Comune in collaborazione con l'associazione Sedani Bianchi e avrà inizio il prossimo 7 aprile.

Il messaggio a tutti i partecipanti

"Attraverso itinerari a piedi che includono anche i comuni limitrofi - scrivono dal Comune - a partire dal 7 aprile alle 8.30 vi aspettiamo per una domenica mattina in cammino, riscoprendo e apprezzando l’ambiente naturale in cui viviamo! Il calendario prevede 5 appuntamenti totali distribuiti tra aprile, maggio e giugno, tutti con partenza e arrivo in Villa Soranzo".

I sentieri da esplorare nel corso degli appuntamenti

Nel corso degli appuntamenti in calendario i partecipanti esploreranno le zone più caratteristiche del paese. Il 7 aprile si partirà con un percorso di 13 chilometri tra Cascinetta, Varallo Pombia e Castelletto. Poi, il 21 aprile, da Villa Soranzo si partirà alla volta di Borgo Ticino e Divignano (anche in questo caso il percorso è di circa 13 chilometri). Il 12 maggio il tragitto sarà lievemente più lungo (16 chilometri) e toccherà Marano Ticino e Divignano. Il 26 maggio sarà la volta di un percorso di 14,8 chilometri tra Varallo e Pombia e infine, anche se su un tracciato diverso, il 16 giugno si esploreranno ancora Varallo e Pombia per un totale di 14,8 chilometri.