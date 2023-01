Ambulanza del Vergante propone nuovi corsi per diventare volontari

Ambulanza del Vergante promuove dei nuovi corsi per diventare volontari dei servizi socio-assistenziali. L'iniziativa avrà inizio il prossimo 8 febbraio e sarà gratuita.

Nuovi corsi con l'Ambulanza del Vergante

"La Pubblica Assistenza Anpas Ambulanza del Vergante di Nebbiuno cerca nuovi volontari per svolgere servizi socio sanitari di accompagnamento a visite o a terapie, a dialisi con ambulanze o pulmini anche attrezzati per il trasporto di persone disabili. A tal fine l’Ambulanza del Vergante invita i cittadini interessati a donare parte del proprio tempo libero per diventare volontari, alla presentazione del corso gratuito che abilita a svolgere servizi di accompagnamento con relazione d’aiuto che si inizierà mercoledì 8 febbraio, alle 20.30, presso la sede a Nebbiuno (NO), in Via per Meina.

Ecco come partecipare ai corsi

Il corso, conosciuto con l’acronimo “S.A.R.A.”, Servizi di accompagnamento in relazione di aiuto, inizierà mercoledì 8 febbraio e avrà la durata di 10 lezioni totali (08/02/2023 – 10/02/2023 – 11/02/2023 – 15/02/2023 – 17/02/2023 – 18/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023 – 01/03/2023 – 03/03/2023), inoltre all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Per iscriversi è necessario contattare il numero 347 917 9627, che successivamente fornirà ai partecipanti il programma completo con orari e argomenti delle varie lezioni. Per servizi di accompagnamento si intendono i trasporti ordinari non di emergenza e i trasporti infermi, ossia quei servizi svolti in ambulanza e non, che prevedono la necessità di offrire assistenza sanitaria, ma soprattutto relazionale di aiuto alla persona accompagnata. In questa categoria di servizi socio sanitari rientrano attività quali il trasporto di dializzati, le dimissioni ospedaliere e l’accompagnamento di persone non autosufficienti a visite ambulatoriali.

La soddisfazione del presidente Giaime

"Sono davvero lieto di poter invitare tutta la popolazione a partecipare al Corso SARA 2023, il nuovo corso di formazione per volontari che svolgeranno i servizi di accompagnamento sulle nostre ambulanze e mezzi dei servizi sociali, per noi un’attività importantissima e strategica per dare risposte positive alle migliaia di richieste che arrivano dal territorio, è un corso bellissimo e ricco di contenuti interessanti e utili anche per la vita quotidiana, aspettiamo e siamo pronti ad accogliervi tutti. I nostri servizi continuano ad aumentare e le richieste sono sempre di più, ce davvero tanto bisogno di nuovi volontari che ci aiutino a far fronte alla continua richiesta di aiuto che arriva alla nostra Associazione, puntiamo molto sui volontari che svolgono il trasporto infermi non urgente, abbiamo bisogno di voi!".

Le altre informazioni riferite al corso

"Il compito dei nuovi volontari - fanno sapere dal sodalizio - sarà quello di operare in collaborazione con il personale dell'associazione nella gestione dei trasporti e nella relazione d'aiuto con il paziente. Un’esperienza di cittadinanza attiva, di crescita umana e di solidarietà. Svolgeranno la loro opera sulle nostre ambulanze per i trasporti e i nostri pulmini e autovetture per il traporto socio - assistenziale. Il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 140 volontari, grazie ai quali ogni anno svolge 8.000 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni. L’Associazione ha in organico anche 5 dipendenti. La Pubblica Assistenza di Nebbiuno dispone di quattro ambulanze, un’automedica, tre mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili, quattro mezzi per i servizi socio sanitari. L’Ambulanza del Vergante presente da oltre 30 anni sul territorio, svolge il soccorso 118, ma a fianco ha strutturato un servizio di trasporti sanitari e socio assistenziali in forte crescita, per rispondere alle richieste del territorio, ha puntato di conseguenza molto sulla formazione del proprio personale volontario e dipendente e sta incrementando i propri iscritti con sempre nuovo personale, organizzando corsi di formazione per raccogliere nuove forze. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti coloro che hanno compito 18 anni, non c’è un limite massimo di età, donne e uomini. Per i cittadini stranieri, è importante avere i documenti di soggiorno in regola per potersi iscrivere. Il corso è certificato e riconosciuto dalla Regione Piemonte. Per ogni informazione e per iscriversi al corso chiamare il 347 917 9627, numero messo a disposizione dall'Ambulanza del Vergante, per tutte le informazioni".