Arona approvato il progetto del rifacimento marciapiede di via Vittorio Veneto

L’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli ha spiegato i dettagli del l’importante opera.

Progetto approvato

“In dodici anni e mezzo abbiamo rifatto una quantità di marciapiedi incredibile, in molti casi anche i sottoservizi, (fognature, gas, cablatura) quei lavori importanti che “non si vedono”.

Elencarli è quasi impossibile, in centro ma anche zone non centrali e frazioni. Gli ultimi marciapiedi rifatti in via Milano e via Mazzini, anche per non vedenti.

Ora partiamo con il marciapiede da via monte Zeda a via Torino, entrambi i lati con piccole aiuole a raso che migliorano l’estetica, illuminazione a Led e la riqualificazione integrale della confluenza con via San Luigi.

È importante non solo perché richiesto da tantissimi cittadini e per come è conciato il marciapiede e i sottoservizi, ma perché trattandosi di un ingresso della città, da Oleggio Castello/ Borgomanero è fondamentale anche la riqualificazione estetica.

Ultimato questo tratto andremo avanti sino alla rotonda della Laica e faremo gli altri marciapiedi (ormai pochi) che mancano a completare tutta la città”.