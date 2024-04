Arona festeggia i 101 anni del prof. Gianotti

Arona in festa per il compleanno numero 101 del professor Vittorio Gianotti, pittore e storico docente di disegno.

101 anni per un personaggio molto amato

Un traguardo importante per un aronese importante. Si potrebbe sintetizzare così la notizia dei festeggiamenti per i 101 anni di Vittorio Gianotti, che festeggerà per la precisione il prossimo 11 aprile.

Una vita al servizio dell'arte

Gianotti, pittore e professore di disegno per generazioni di aronesi, è stato anche sindaco di Meina e assessore ad Arona dal 1970 al 1972 e poi consigliere comunale fino al 1975. E’ stato anche fondatore del “Guado”, associazione che aiuta i ragazzi tossicodipendenti, ed è stato autore dei primi bozzetti per la realizzazione della chiesa di San Luigi. Nel 2019 era stato anche insignito del premio “Arunes di Aruness”, ideato dal compianto Piero Guazzoni nell'ambito dei corsi di dialetto aronese che si svolgevano nel salone dei Tre Ponti, e assegnato a coloro che "hanno contribuito a rendere Arona un luogo speciale in cui vivere".

La visita dell'ex sindaco Monti

A festeggiare con lui poco prima dell’importante traguardo dei 101 anni c’era l’ex sindaco Federico Monti, che ha raccontato l’esperienza sul suo profilo social. "Che onore! - ha scritto - ieri, con Carla Torelli, siamo andati a trovare il Proff. Vittorio Gianotti, abbiamo festeggiato i suoi 101 anni, vissuti all’insegna dell’arte, della pittura e dell’insegnamento. Conosco il Professore da sempre, e ho avuto la fortuna di frequentarlo sin da quando ero un ragazzino e l’ho sempre visto come un personaggio straordinario. Oggi è ancora lucidissimo, ed ha una memoria vivissima, piena di ricordi e di aneddoti della nostra storia. Grazie di tutto Professore!".