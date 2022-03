Arona in festa: Adelina Caligari compie 100 anni

Buone notizie

La donna, Ponti il suo nome da nubile, è estremamente conosciuta in città

Arona è in festa per Adelina Ponti Caligari, la madre del celebre regista scomparso nel 2015 compie 100 anni.

Arona festeggia i 100 anni di Adelina Caligari

E' un traguardo importante quello che oggi festeggia Adelina Ponti. La donna, celebre soprattutto per essere la madre del famoso regista Claudio Caligari, scomparso nel 2015, è molto conosciuta in città.

Una vita stimolante legata al mondo del cinema

Adelina Ponti lavorò per anni prima in una fabbrica di componenti per gli orologi e poi in una produzione di bambole. Con il marito Pio, morto 30 anni fa, formava una coppia straordinaria. E con il figlio Claudio ha avuto anche modo di conoscere da vicino il meraviglioso mondo del cinema. Accanto al figlio Adelina ha vissuto per tantissimi anni nell’ambiente magico e stimolante del cinema italiano e internazionale. Oltre ad Arona, la città dove risiede, anche Roma, la città dove ha coltivato per anni le sue amicizie più care, oggi sarà in festa per lei.