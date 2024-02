Arona prorogati i lavori alla "ciclabile della discordia"

Quello della pista ciclabile di Mercurago è destinato a rimanere un tema molto discusso in città in questo periodo che precede le elezioni.

Prorogati i lavori

Anche perché nei giorni scorsi è arrivata dal municipio la notizia ufficiale: i lavori sono stati prorogati fino a fine febbraio. Con una delibera dello scorso 25 gennaio infatti, il commissario prefettizio Alfonso Terribile ha annunciato di aver accolto la richiesta della ditta incaricata dei lavori, che ha manifestato la necessità di eseguire altri interventi sul terreno.

Per cantieri di questo tipo c’è la possibilità di prevedere una proroga di massimo due mesi e il Comune ha stabilito di prolungare la scadenza solo di un mese. L’opera dovrà essere terminata dunque entro il 29 febbraio (la data stabilita inizialmente per la fine dei lavori era il 31 gennaio). La motivazione del provvedimento è legata alla necessità di eseguire ulteriori lavori per “la modifica di parcheggi laterali per la messa in sicurezza di attraversamento stradale, nonché della segnaletica a favore della sicurezza”.

La variante prevede una maggiore spesa di circa 20 mila euro. La proroga avrà effetto anche sul termine ultimo per la rendicontazione dei lavori, fissato ora al 31 marzo 2024.