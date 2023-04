Avis Arona: "Abbiamo trovato un nuova sede, no a polemiche politiche"

Se l'amministrazione, in sede di consiglio comunale, non ha consentito alla consigliera Carla Torelli di leggere il documento inerente la sede Avis in quanto non era tra i punti all'ordine del giorno, cosa ne pensano i diretti interessati del presunto "sfratto"?

La posizione di Avis Arona

"Nel 2021 è scaduto il comodato gratuito trentennale dei locali della sede di proprietà del comune di Arona, sottoscritto nel 1991. Nel corso del 2021 ci era stato proposto dal segretario del Comune una bozza di contratto di circa 19 mila euro annuali che, dopo le nostre osservazioni in presenza dell'allora sindaco Alberto Gusmeroli e dell'attuale Federico Monti, ci è stato riproposto a poco più di 9 mila euro. Il contratto è stato sottoscritto con decorrenza 1 ottobre 2021 - spiega il presidente Cesare Moriggia -

Abbiamo preso atto della situazione e da parte della nostra associazione non sono mai state contestate le scelte dell’amministrazione sulla sede di via san Carlo che ci ha visto operare in questi trent’anni.

Nel frattempo però abbiamo cercato una nuova soluzione individuando una nuova sede: da allora, senza aver mai alimentato polemiche, il consiglio direttivo ha subito lavorato per cercare una sede alternativa che tramite finanziamenti bancari comportasse un esborso mensile inferiore alla rata dell'affitto, con il vantaggio di poter scegliere locali più idonei e comodi per il percorso del donatore, oltretutto che diventassero di proprietà dell'associazione. Pertanto, dopo aver individuato la giusta soluzione i consiglieri hanno ovviamente diffuso la novità che, raccolta da alcuni esponenti politici, è diventata spunto per avere chiarimenti dalla Giunta.

Come detto sopra Avis Arona non aveva diffuso polemiche per più di un anno dopo la firma e non ha alcuna intenzione di far parte di diatribe politiche ora, soprattutto, che ha trovato una soluzione soddisfacente, rinnovando il proprio status di associazione apolitica".