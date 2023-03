Borse di studio di Oleggio Castello: ancora pochi giorni per le domande

Borse di studio da presentare a Oleggio Castello: restano pochi giorni per presentare le domande di partecipazione al bando promosso dal Comune.

Borse di studio: c'è tempo fino al 5 aprile

L'Amministrazione comunale di Oleggio Castello ha reso noto che il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al bando per le borse di studio per i ragazzi del paese è stato prorogato al 5 aprile. Il bando è dedicato agli studenti residenti nel Comune di Oleggio Castello che nell’anno 2022 hanno conseguito la Laurea Triennale o la Laurea Magistrale.

I requisiti per partecipare

Ecco i requisiti per poter partecipare al bando di gara. L'importo massimo per ogni borsa di studio è fissato in un contributo di 400 euro, che nel caso di un numero maggiore di vincitori sarà ridotto proporzionalmente al numero dei premiati e alla disponibilità di bilancio delle casse comunali. Per partecipare è necessario avere un'età non superiore ai 30 anni, aver conseguito nel 2022 una laurea triennale o una magistrale, essere residente nel territorio di Oleggio Castello all'inizio dell'anno 2022.

Come inviare le domande

Per partecipare alla borsa di studio, gli studenti che possiedono i requisiti sopra indicati dovranno presentare domanda al Comune di Oleggio Castello attraverso una delle seguenti modalità: consegna all’Ufficio protocollo, invio via e-mail al seguente indirizzo: info@comune.oleggiocastello.no.it, indirizzo pec:oleggio.castello@cert.ruparpiemonte.it

La domanda, redatta in carta semplice, secondo apposito fac-simile, dovrà autocertificare i requisiti di residenza e dovrà essere corredata da copia certificato di laurea triennale o laurea magistrale (pena la non concessione della borsa di studio).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 5 aprile 2023. Per ogni informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio del Comune di Oleggio Castello – tel.0322.53600 Int.4.