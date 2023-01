Cambio al vertice della polizia locale di Castelletto: arriva Cammarata

Cambio al vertice della polizia locale di Castelletto Ticino: la guida degli agenti in servizio sul territorio è affidata alla commissaria Cammarata.

Polizia locale: arriva la commissaria Cammarata

"Il nuovo commissario Maria Angela Cammarata - dice il sindaco di Castelletto Massimo Stilo - insieme all’ispettore Massimiliano Cappiello, curerà l’organizzazione del nostro Comando dal punto di vista operativo. Il responsabile del servizio invece, resterà formalmente l’ex comandante Lorenzo Maffioli. Siamo davvero felici di essere riusciti a risolvere il problema della mancanza di un nuovo comandante per la polizia locale. Il commissario Cammarata ha preso servizio lo scorso 16 gennaio: ha un contratto fisso e senza scadenza, il che ci rende particolarmente soddisfatti".

Il Comune premia gli agenti per l'impegno nel periodo più duro del Covid

Un momento speciale quello che ha avuto come protagonisti gli agenti della polizia locale di Castelletto Ticino nella serata di martedì 24 gennaio. Convocati in sala consiliare, gli agenti castellettesi hanno ricevuto dalle mani del sindaco Massimo Stilo una targa e un riconoscimento per quanto fatto nel corso degli anni più duri dell’emergenza pandemica.

Il commento del sindaco

"Ho voluto consegnare ufficialmente e personalmente un attestato e un nastrino agli agenti della nostra polizia locale - dice il primo cittadino - durante il periodo più duro del Covid sono stati sempre presenti. Sono stati in prima linea nella gestione dell’emergenza, senza mostrare la paura di portare a casa il virus dai propri cari".