Castelletto ricorda i martiri partigiani e il pittore Enrico Montonati

Le opere del pittore castellettese sono state donate al Comune dalla moglie dell'artista

Castelletto celebra la Liberazione con una doppia cerimonia estremamente sentita. Dopo la consueta cerimonia al porto sarà inaugurata la mostra con le opere del compianto pittore Enrico Montonati.

Un 25 Aprile ricco di eventi

E’ tutto pronto per i consueti festeggiamenti in occasione della Liberazione. Oggi, lunedì 25 aprile, il ritrovo è fissato per le 9.15 in piazza Fratelli Cervi, dove saranno effettuati l’alzabandiera e la benedizione delle corone. Alle 9.45 il corteo partirà alla volta del Parco delle Rimembranze per la deposizione della corona al monumento dei caduti, per l’omaggio dei partigiani sepolti al cimitero e per la cerimonia al Piazzale Cinque Martiri, davanti al porto. Dopo la benedizione delle 10.20 ci sarà spazio per l’intervento dei ragazzi del Ccr, per i canti delle classi quinte e per l’intervento del sindaco Massimo Stilo.

Una tradizione molto sentita

Il discorso e l’orazione pubblica quest’anno saranno a cura del dottor Antonio Leone, dell’Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara. Al termine della commemorazione al porto sarà possibile tornare più comodamente in piazza Fratelli Cervi con il pulmino messo a disposizione dalle società castellettesi. Alla cerimonia prenderanno parte i suonatori del corpo musicale Angelo Broggio e i rappresentanti di numerose associazioni del paese. In caso di maltempo tutta la commemorazione si terrà in sala polivalente Calletti.

La mostra di Montonati

Alle 11.45, in sala polivalente Calletti, sarà poi inaugurata la mostra dal titolo “Per non dimenticare”, che raccoglie le opere del compianto artista Enrico Montonati. L’esposizione, curata da Fiammetta Bonazzi, sarà realizzata con i quadri donati dalla moglie del grande pittore castellettese e potrà essere visitabile fino al 7 maggio.