Comune di Lesa e Lav firmano una convenzione sugli animali

Comune di Lesa e Lav, punto di riferimento di Novara, hanno firmato nei giorni scorsi una convenzione per favorire il benessere animale.

Comune e Lav firmano una convenzione

E' stata firmata il 6 febbraio scorso la convenzione tra il Comune di Lesa e LAV Onlus punto di riferimento di Novara. Un'alleanza costruita grazie alla responsabile Lav Onlus punto di riferimento di Novara, Valentina Vincenti, il comandante della polizia locale Nunzio Barcia e il sindaco di Lesa Luca Bona.

L'obiettivo della convenzione

Al centro dell'intesa firmata in municipio c'è l'effettuazione della campagna di sterilizzazione, microchippatura, test fiv/felv a campione e cure dei gatti appartenenti alle colonie feline e/o che vivono in stato di libertà sul territorio comunale. Inoltre, la sede Lav di Novara mette a disposizione della Polizia locale dell'Unione di Comuni collinari del Vergante la proprie competenze sul tema maltrattamenti ed incuria di animali.

La filosofia di azione della Lav

Lav Novara con questa iniziativa punta a essere un punto di riferimento nel territorio, accanto e in collaborazione con le altre associazioni, per portare ad un cambiamento di cultura partendo dalla sensibilizzazione e informazione, cooperando con le Amministrazioni e le forze dell'ordine e diffondendo progetti didattico-educativi volti a favorire il benessere degli animali. “Sono molto grata al Comune di Lesa, alla Polizia Locale e a chi si è adoperato per attivare questa importante collaborazione - dichiara Valentina Vincenti, responsabile LAV Onlus punto di riferimento di Novara - un'attività svolta dai volontari di Lav Novara che, auspichiamo, possano crescere nel tempo per poter attivare nuove importanti collaborazioni di altri Comuni nella provincia”.