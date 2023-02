Consegnata a Roma la cittadinanza onoraria aronese a Sami Modiano

E' stata consegnata, martedì 31 gennaio, la cittadinanza onoraria aronese a Sami Modiano, sopravvissuto ai lager nazisti. L'evento si è svolto nella sala Regina della Camera dei deputati alla presenza dell'onorevole Alberto Gusmeroli, del sindaco Federico Monti e di un gruppo di studenti giunti apposta a Roma per l'occasione.

Così Gusmeroli

"Due ore di un'emozione indescrivibile - racconta Gusmeroli - la cittadinanza onoraria della città di Arona con il dialogo oltre ogni immaginabile con gli studenti di Arona e Borgomanero. Grazie agli studenti della 4a e 4b del liceo classico Enrico Fermi di Arona, la 4a dell’Istituto tecnico indirizzo Finanza e Marketing del liceo Fermi di Arona e gli studenti della 5c del liceo scientifico Galilei di Borgomanero e ai loro professori che li hanno compagnati".

Tutto nacque nel 2021 a seguito della richiesta della Consulta provinciale degli studenti di Novara coordinati dalla Professoressa Gabriella Colla: venne chiesto al consiglio comunale se volesse concedere la cittadinanza onoraria a Sami Modiano. Una richiesta ovviamente accolta all’unanimità.

Le parole del sindaco Federico Monti

"Sono certo di avere condiviso con Gusmeroli e tutti i presenti delle emozioni fortissime, assolutamente struggenti - commenta Monti - Il racconto di quella assurda carneficina che è costata la vita a dieci milioni di persone che non avevano fatto nulla di male a nessuno: l’unica loro “colpa “ era quella di essere ebrei, politici o omosessuali, quindi secondo quella illogica deviazione dovevano essere eliminati. Sami Modiano alla fine dell’incontro ha detto: “Io sono qui per voi, per raccontare cosa non deve più accadere, ma con la testa e con il cuore sono ancora là. Con l’immagine di mia sorella Lucia che viene brutalmente sottratta dalle braccia di mio padre, picchiato selvaggiamente, che ha fatto di tutto per non farsela portare via".

Ringrazio i ragazzi della consulta di Novara e gli studenti del Fermi e del liceo di Borgomanero, per avere voluto che a Sami Modiano fosse data la cittadinanza onoraria aronese. Questa onoreficenza, d’accordo con Sami Modiano, l’abbiamo dedicata a tutte le persone che hanno perso la vita, vittime delle persecuzioni naziste".