Consegnate le borse di Studio all'Enaip di Arona

Cerimonia di consegna dell borse di studio a studenti e studentesse più meritevoli di Enaip Arona, lunedì 3 ottobre. Presenti, oltre alla direttrice Luisa Bagna e alla tutor Anna Fasoli, anche il sindaco Federico Monti, l'assessore alle pari opportunità Marina Grassani e il presidnete della casa di riposo di Arona Alfonso De Giorgis con il referente Federico Borghi.

Enaip Arona

"Le borse di studio sono state donate grazie alla felice collaborazione con le realtà del territorio, vicine ai nostri studenti e alle nostre studentesse e sostenitrici dei nostri percorsi formativi>"fanno sapere da Enaip.

Al primo posto Cristina Samanta, per la migliore valutazione scolastica, del corso Tecnico dell'acconciatura. Al secondo posto Enrichetti Nicole, della classe seconda Operatore servizi del turismo. Al terzo a pari merito: Fittipaldi Giorgia, della classe terza Operatore servizi del turismo, Zamboni Michela, della classe terza Operatore del benessere acconciatore e Segura Caroline, del primo anno operatore servizi del turismo. La borsa di studio per chi non ha mai fatto assenze durante l’anno scolastico è stata consegnata a Notaro Giada, Tecnico dell'acconciatura.



Enaip Arona ha previsto due premi anche per chi ha dimostrato un grande senso di appartenenza alla scuola, spendendosi nelle attività scolastiche e per il benessere dei compagni durante tutto il percorso formativo: El Kbiba Ikrame della classe seconda Operatore servizi del turismo e Andrea Zanetta del corso Tecnico dell'acconciatura.