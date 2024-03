Consiglio comunale a Castelletto: Stilo e Besozzi lunedì tornano a confrontarsi in aula

Consiglio comunale a Castelletto: l'assemblea cittadina torna a riunirsi lunedì 25 marzo. Sarà la prima occasione ufficiale in cui il sindaco Massimo Stilo potrà tornare a confrontarsi con Matteo Besozzi dopo la decisione di quest'ultimo di presentare una lista alternativa alle prossime Amministrative.

Besozzi e Stilo tornano a confrontarsi in Consiglio

Lunedì 25 marzo torna a riunirsi il Consiglio comunale di Castelletto Ticino. Non sarebbe una notizia straordinaria se non fosse per il fatto che sarà la prima occasione pubblica e ufficiale in cui si confronteranno i protagonisti di un'aspra diatriba politica tutta interna all'attuale maggioranza in carica alla guida del Comune. Da quando Matteo Besozzi ha dichiarato pubblicamente di voler presentare una sua lista alle prossime Amministrative, scegliendo di fatto di competere con Massimo Stilo per la poltrona di sindaco, i due sono rimasti nella stessa compagine politica, ma non si sono mai più incontrati nel corso di un appuntamento istituzionale. In molti si chiedono dunque se le tensioni politiche emerse nelle scorse settimane possano sfociare in un confronto aperto nel corso della seduta. Anche perché nel corso della seduta il Consiglio dovrà fare i conti per la prima volta con le conseguenze delle dimissioni delle assessore Marta Moalli e Sonia Fanchini dalla giunta.

All'ordine del giorno una convenzione, i lavori pubblici e un'interpellanza

Nel corso della seduta l'assemblea sarà chiamata a trattare i temi più vari. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, si parlerà di una modifica al regolamento per la gestione della Tari, di una variazione al bilancio e della rettifica dello schema di convenzione che lega il Comune e la scuola paritaria Istituzione Negri Viganotti Barberis. In seguito all'ordine del giorno compare il regolamento per la tutela e l'uso di aree a tutela paesaggistica e ambientale, l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale e i lavori di somma urgenza per gli interventi sulla viabilità comunale. Infine, la seduta dovrebbe concludersi con la lettura di un'interpellanza presentata dai consiglieri Trinchera e Desidera sull'aggiornamento dello stradario comunale. La seduta avrà inizio alle 21.