Corsi per tutti i gusti con Amicigio a Dormelletto

Corsi per tutti a Dormelletto. Amicigio propone una serie di iniziative davvero per tutti i gusti. Ecco come aderire e frequentare le lezioni.

Corsi creativi con Amicigio

Amicigio, l'associazione che ha fatto dell'integrazione delle diversità la propria missione, parte proprio in questi giorni con i suoi nuovi corsi pensati per tutti i gusti e tutte le tipologie di pubblico. L'iniziativa, come era già accaduto l'anno scorso, si svolgerà nella sede dell'associazione, lo Spazio Amicigio di via Monte Rosa, 23, a Dormelletto e gode del patrocinio del Comune di Dormelletto.

Le proposte di Amicigio

Ma ecco i corsi promossi dai volontari e dagli esperti che collaborano con l'associazione. Ci sarà un corso di informatica, con lezioni pratiche sull'uso del computer. Il corso avrà luogo tutti i martedì a partire da ottobre, dalle 17 alle 19. Ci sarà poi un corso base di restauro, con lezioni sul recupero dei mobili e degli oggetti in legno. Sarà possibile dunque imparare come pulire, riparare e lucidare oggetti del passato e sarà possibile portare oggetti da casa. Le lezioni, a partire da ottobre, saranno il mercoledì dalle 18 alle 20. Ecco poi il corso sull'abc del cucito creativo: un modo originale e semplice per imparare a usare la macchina per cucire, realizzare un semplice progetto, come fare un orlo e riparare abiti. A partire da ottobre le lezioni saranno il mercoledì dalle 9 alle 11 e il venerdì dalle 17 alle 18.30. Spazio poi alla bottega del feltro magico, che aiuterà ad apprendere come realizzare un progetto di infeltrimento manuale della lana. Si potranno costruire così originale collane, gioielli, fermacapelli e cuscini per sedie da interno o esterno. Un altro corso riguarderà i gioielli con pietre naturali. Il corso base di immagliatura e infilatura delle pietre e perle si terrà giovedì 6, 13, 20 e 27 ottobre dalle 18.15 alle 20.15. In questo caso le lezioni saranno organizzate su un unico corso. Un altro corso riguarderà le decorazioni con piastrelle, grazie al quale si imparerà come realizzare oggetti d'arredo con frammenti di piastrelle, pietre e tessere in vetro. Ci sarà poi il corso di libri e biglietti creativi, attraverso il quale si potrà liberare la fantasia utilizzando nuove tecniche pittoriche. Infine ci sarà il corso "Ci vuole il legno, si continua...", sulla falegnameria di base per tutti. In quest'ultimo caso le iscrizioni potevano essere effettuate solo fino all'11 settembre.

Come iscriversi

Per tutti i corsi, tranne quello di immagliatura e infilatura di pietre e perle, i posti sono limitati e gli incontri sono proposti in pacchetti da 4 prenotabili con la possibilità di continuare. Per iscrizioni e informazioni si può contattare la presidente dell'associazione, Gabriella Bortolotto, al numero 327.0948304, o all'indirizzo e mail amicigio@alice.it o consultare il sito www.amicigio.it