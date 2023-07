Divignano saluta Bruna Balosso: moglie dell'ultimo messo comunale Cavallari

Ha superato il pregevole traguardo dei 91 anni Bruna Balosso. Nata il 24 settembre 1931, è mancata sabato 1 luglio e lascia la figlia Anna e i nipoti Matteo e Marco.

Le parole della figlia

"La mamma aveva lavorato in una manifattura a Varallo Pombia - racconta Anna - nacque a Divignano da genitori divignanesi, la famiglia è conosciuta come "Pichet". Erano denominazioni la cui origine non è sempre facile da ricostruire e che venivano inventate decenni fa. Amava fare cose semplici come andare al mercato ad Arona e Oleggio o giocare a carte. Fino agli ultimi mesi dello scorso anno giocavo a carte con lei, anche se poi mostrava fatica nel tenerle in mano. Si metteva fuori sul balcone e le piaceva salutare tutti, era portata per il contatto con le persone. Se sapeva che la Juventus perdeva, con ironia lo faceva notare: la sua passione per l'Inter era intensa. Era una mamma che usava il pugno di ferro con i figli, una donna di polso, animata da buoni principi e valori. Ha adorato i nipoti".

Bruna era conosciuta in paese anche per essere stata moglie dell'ultimo messo comunale, Mario Cavallari. «Lui era un uomo integerrimo - dice il sindaco Luciano Carlana - in molti, me compreso, ne hanno apprezzato il lavoro utile per la collettività, oltre alla bontà d'animo. Lei me la ricordo molto gioviale, sempre sorridente e pronta alla battuta.

Si divertiva dicendo che noi juventini rubiamo sempre. La si vedeva girare per i negozi del nostro centro, so che andava spesso a trovare il marito al cimitero. Sono andato a visitarla non troppo tempo fa e, quando ha dovuto rinnovare la carta di identità digitale, le ho mandato la funzionaria comunale a casa per evitarle lo sforzo di presentarsi in municipio. Bruna è testimone di un passato che non dobbiamo dimenticare, lo dico soprattutto ai giovani. Persone come lei ci hanno insegnato la cultura del lavoro e del rispetto per il prossimo e approfitto per rivolgere alla famiglie le più sentite condoglianze mie e dell'Amministrazione comunale».