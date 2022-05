Domani in biblioteca a Meina la cerimonia del battesimo civile per i neomaggiorenni

Meina

A ogni ragazzo sarà consegnata una copia della Costituzione italiana.

Domani, venerdì 13 maggio, la biblioteca di Meina ospiterà la cerimonia del battesimo civile per i neo diciottenni.

Battesimo civile per i neo diciottenni in biblioteca a Meina

La Biblioteca Civica Don Candido Tara accoglierà venerdì 13 maggio alle 18 i ragazzi meinesi nati nel 2004 per il Battesimo Civile. Durante la cerimonia alla presenza dell'amministrazione comunale, verrà consegnato ad ogni ragazzo una copia della Costituzione Italiana. Sarà un’occasione di riflessione sul ruolo civile che ogni cittadino ricopre all’interno della società e che il raggiungimento della maggiore età rappresenta maggiormente. Interverranno il comandante dei Carabinieri della stazione di Arona, luogotenente Verdicchio e Alessandro Rodi, giovane volontario Croce Rossa di Lesa. porteranno la loro esperienza come persone che con la loro attività si sono messe a disposizione della società. Dal 2017 la Biblioteca Civica Don Candido Tara in collaborazione con l’amministrazione comunale porta avanti questa iniziativa, il cui intento è sensibilizzare le nuove generazioni verso un ruolo più partecipe e solidale all’interno della nostra comunità, ma anche di stimolare una riflessione sulla responsabilità che ciascuno di noi può avere nella società. Nelle edizioni precedenti sono intervenuti come relatori fra gli altri il meinese Luca Ragazzoni (vice direttore di Crimedim- Center for Research and Trainiing in Disaster Medicine, Humanitarian Aid, and Global Health), Antonino Guzzardi (regista), Valentino Magliaro (Video Creator).