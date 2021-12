Feste di Natale ad Arona e Divignano con il gruppo "Mamma parliamone"

Novità

La manifestazione pensata per le famiglie è in programma per due fine settimana ad Arona e Divignano

Saranno proposte sia ad Arona che a Divignano nei prossimi giorni le feste dei gruppi di volontariato "Mamma parliamone".

La festa ad Arona

Sono in programma per i prossimi giorni le iniziative organizzate dall’associazione “Mamma parliamone” per festeggiare nel migliore dei modi il Natale.

La festa dell’associazione ad Arona è in programma per domenica 12 dicembre a partire dalle 14 e fino alle 18.30. Al Centro Extra di Arona, in via Fratelli Bandiera 17, sarà organizzato un evento pensato in particolar modo per famiglie e bambini. Dalle 14.30 alle 16.30 si partirà con il laboratorio di equilibrismo e giocoleria in compagnia degli esperti del Circo Clap. Un laboratorio divertente e originale, senza limiti di età o di bravura, aperto alla fantasia e al desiderio di mettersi in gioco. Uno spazio per conoscere equilibristi, giocolieri, acrobati e funamboli... Per sperimentare e provare gli attrezzi del circo divertendosi e scoprendo magari di avere capacità inaspettate. Dalle 15 alle 15.30 i volontari dell’associazione per la formazione artistica “La gatta e la volpe” canteranno e presenteranno il loro pacchetto di corsi. Ma durante l’iniziativa saranno presenti anche il set fotografico di Franci B Photography, con luci, fondale bianco e un po’ di oggettistica per creare un piccolo ambiente carino per scattare le fotografie. Sarà possibile dunque creare un biglietto di auguri fotografico personalizzato per augurare buon Natale alle persone care. Inoltre sarà proposta l’iniziativa “Di mano in mano, da cuore a cuore”, mediante la quale sarà possibile donare o scambiare vestiti, giochi, libri e accessori per bambini dagli 0 ai 10 anni. Sarà inoltre proposta una cassetta delle letterine di Babbo Natale, grazie alla quale si potranno imbucare le letterine dei desideri. La manifestazione si chiuderà con una merenda per tutti.

Il "bis" a Divignano

La settimana prossima, sabato 19 dicembre, la festa di “Mamma, parliamone” toccherà invece il centro di Divignano. Nella sede di via Francesco Costa, 2, a partire dalle 9.30, saranno proposti una pesca natalizia solidale con premi offerti da sponsor e volontari, un set per gli shooting fotografici di Franci B Photography, mediante il quale sarà possibile realizzare biglietti di auguri personalizzati posando con il proprio bambino. Sarà necessario prenotare chiamando la volontaria Simona al numero 335.1378562. Anche a Divignano sarà proposta poi l’esperienza del laboratorio “Di mano in mano, da cuore a cuore”, proposto già ad Arona la settimana precedente. Si potrà poi accedere a numerose idee regalo personalizzate, come magliette, tazze, portachiavi e calendari. Dalle 15 andrà in scena l’esibizione delle giovanissime ballerine della V. Dance Studio che allieteranno il pomeriggio al centro e porteranno gli auguri di Natale a tutti. Ai partecipanti saranno offerti pandoro e panettone.

Un gruppo molto affiatato

A entrambi gli eventi sarà possibile partecipare soltanto in presenza di un Green pass valido, o di un tampone negativo e della carta d’identità. Il sodalizio è nato nel 2017 da alcune mamme di Arona e dintorni che hanno dato vita prima a un gruppo Whatsapp, poi un blog e infine, nel febbraio del 2021, una vera e propria associazione. Lo scopo è quello di condividere le esperienze della maternità, i consigli su come affrontare questa importante e delicata fase e quella successiva dell’educazione dei figli. Il gruppo organizza anche eventi periodici per lo scambio di vestiti e accessori per bimbi fino a 10 anni e lo scorso anno aveva coordinato l’iniziativa delle “Scatole di Natale” sul territorio del lago.