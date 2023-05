Il sindaco di Varallo Pombia rassicura: "Basta allarmismi, la nostra acqua è buona"

Il sindaco di Varallo Pombia è intervenuto questa settimana per rassicurare i suoi concittadini sulla qualità dell'acqua pubblica.

La risposta ai messaggi di allarme circolati sui social

Il sindaco di Varallo Pombia Joshua Carlomagno ha ritenuto necessario intervenire sul profilo social dell'Amministrazione per rassicurare i suoi concittadini sulla qualità dell'acqua dell'acquedotto. "A fronte di alcune segnalazioni - scrive - pervenute verbalmente su "strani odori dell'acqua" e al diffondersi di informazioni poco chiare e gravemente allarmanti ho parlato direttamente con Acqua Novara e VCO (gestore del servizio idrico integrato e di conseguenza anche responsabile della gestione del nostro acquedotto)".

Le analisi di Acqua Novara Vco

"Confermano che l'acqua è ovviamente potabile - prosegue Carlomagno - e che non ha nessun tipo di problema e/o criticità stando alle ultime recentissime analisi effettuate sulla rete (analisi che vengono comunque effettuate ogni 6 mesi e i cui risultati sono pubblicati e disponibili qui).

Mi hanno confermato inoltre che periodicamente - rispettando le procedure fissate dalla legge ovviamente - si occupano della manutenzione e disinfezione delle tubature e che quindi - in alcuni momenti dell'anno - potrebbero riscontrarsi fenomeni come quello descritto da alcuni cittadini (odore di cloro)".

"Non c'è nulla di cui preoccuparsi"

Secondo il primo cittadino la situazione è quindi sotto controllo. "Nulla di cui preoccuparsi quindi: l'acqua a Varallo Pombia è buona, è potabile e ha caratteristiche chimiche di Ph, durezza e residui fissi che la rendono un'ottima acqua oligominerale - scrive il sindaco - Acqua che - per inciso - permette di ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica, un piccolo accorgimento che fa una grande differenza per l'ambiente".