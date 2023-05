Lettori erranti...storie sparse per Arona e frazioni

Dopo il successo delle letture erranti dell’anno scorso si riparte con una serie di letture all’aperto che porterà i volontari a proporre letture ad attività sul territorio aronese, i libri e i lettori “usciranno” dalla biblioteca per incontrare i piccoli lettori e i loro genitori.

I dettagli

Il progetto rientra nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sull’importanza della lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare.

L ’assessore alla Cultura, Chiara Autunno sottolinea: “Da diverso tempo ormai, la collaborazione con le associazioni delle frazioni si è rafforzata molto e grazie a questo siamo riusciti a proporre sia iniziative di lettura ad alta voce per i più piccoli che il prestito in loco; questo fa sì che i servizi e le opportunità che la biblioteca ha da offrire raggiungano anche chi è in difficoltà a frequentarla abitualmente. Un ringraziamento particolare alle lettrici e ai volontari delle associazioni che ci ospiteranno in queste due occasioni”.

Si parte sabato 13 maggio alle ore 10.30 a Montrigiasco presso la “Topia” in piazza Gnemmi (in caso di maltempo ci sposteremo presso la sede della Montrigiasco Nostra in via Baglioni), mentre il sabato successivo, 20 maggio, sempre alle 10.30, ci troverete a Dagnente presso il parco di via Soardi.

Le letture, senza prenotazione, sono aperte ai bambini dai 3 ai 6 anni (o anche di più!) e saranno svolte dalle volontarie Nati per Leggere Paola.

Durante le letture sarà possibile iscriversi alla biblioteca, si ricorda che il tesseramento è gratuito e

Qpermette di accedere al prestito cartaceo e digitale di libri e materiale multimediale.Tutte le attività sono gratuite.Per informazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625