Il Tredicino torna ad Arona dal 3 al 19 marzo

Il Luna Park che da oltre 50 anni celebra insieme agli aronesi la festa della città torna da venerdì 3 a domenica 19 marzo in piazzale Aldo Moro e porta con sé un mare di novità.

Il Tredicino

Giostre per grandi e piccini, golosità gastronomiche e tradizione. Da venerdì 3 a domenica 19 marzo 2023 torna ad Arona il luna park del Tredicino con un’importante novità: è l’edizione più ampia di sempre, con settanta attrazioni in piazzale Aldo Moro.

"Stiamo lavorando molto per tornare nel miglior modo possibile – racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – dopo tre anni non semplici a causa della pandemia. Quest’anno aronesi e turisti vedranno il luna park del Tredicino più grande che mai: grazie all’ampliamento del parcheggio di piazzale Aldo Moro abbiamo potuto aggiungere ben sette attrazioni rispetto agli anni passati, per un totale di settanta attività".

Un ritorno in grande stile, per una tradizione aronese che va avanti da più di cinquant’anni. "Il luna park del Tredicino – spiega Federico Monti, sindaco di Arona – è una tradizione molto importante per la città e, dopo anni non semplici, è un gran piacere poterlo riaprire nella sua interezza, e sarà altrettanto emozionante vedere grandi e piccini divertirsi tra le decine e decine di attrazioni". Inoltre, per sopperire al numero ridotto di parcheggi a disposizione del pubblico, il Comune di Arona renderà gratuiti i parcheggi nella zona adiacente alla stazione.

Il tradizionale Luna Park di Arona prende il nome dalla festa del Tredicino, che corrisponde tradizionalmente alle celebrazioni patronali aronesi del 13 marzo. Cuore delle celebrazioni sono le spoglie delle due coppie di santi martiri – Fedele, Corpoforo, Graziano e Felino – considerati, per l’appunto, patroni della città. Da secoli, infatti, le reliquie dei quattro santi vengono esposte alla venerazione popolare ogni 13 di marzo, per ricordare il ritorno nella chiesa di San Graziano delle sacre spoglie dei martiri Fedele e Carpoforo.