L'allarme di Coldiretti: "Il lago Maggiore è al 18% di riempimento, la pioggia non basta"

Coldiretti Novara-Vco lancia l'allarme per il livello dei corsi d'acqua piemontesi e in particolare per la situazione del lago Maggiore e del fiume Po.

Il lago Maggiore è al 18% di riempimento

Pioggia e neve cadute in queste settimane non bastano a cancellare, o anche solo a sanare, il deficit idrico del territorio che continua ad essere sempre più in sofferenza. I dati dei grandi laghi sono peggiori di quelli del gennaio 2022, quando già la situazione era compromessa da mesi di deficit di precipitazioni significativi. La percentuale di riempimento del lago Maggiore è al 18% ed il Po, e di conseguenza tutti i suoi affluenti, resta in sofferenza: lungo tutto il percorso piemontese, a circa 1/3 della portata del 2021, secondo i dati di Anbi.

L'Sos di Coldiretti

"E’ concreto l’SOS siccità anche per il 2023 – spiegano la presidente di Coldiretti Novara-Vco Sara Baudo e il direttore Luciano Salvadori - Oltretutto con le alte temperature, la natura si è già risvegliata in un inverno che, dal punto di vista climatologico, ha fatto segnare fino ad ora una temperatura superiore di 2,09 gradi rispetto alla media storica. Il rischio concreto è che repentine ondate di gelo notturno brucino con l’andare del tempo fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti di frutta e sul carrello della spesa".

"E' necessario agire con metodo"

" Il cambiamento climatico - scrivono dal vertice dell'associazione - è stato accompagnato da una evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici per questo ribadiamo che è necessario agire con metodo e non sempre e solo in emergenza, programmando interventi e progettando infrastrutture. Occorre, quindi, non solo individuare modalità efficienti ed efficaci per governare l’emergenza, ma anche avviare un processo attraverso il quale porre la necessaria attenzione al tema delle infrastrutture irrigue ed incrementare la capacità di conservazione, per utilizzare l’acqua nei momenti di maggior idroesigenza superando l’attuale condizione di diffusa dispersione".