Lavori a Varallo Pombia: nuovo step del cantiere per il collettore fognario

Lavori a Varallo Pombia per la realizzazione del collettore fognario: l'Amministrazione annuncia il nuovo step dell'opera.

Lavori per il collettore fognario: inizia la settima fase

L'Amministrazione lo ha annunciato nei giorni scorsi. Dopo aver ottenuto il nullaosta da parte di Anas è iniziata la nuova fase dei lavori per la realizzazione del collettore fognario. Da mercoledì 5 luglio il cantiere è operativo sul rotondino di Via Sempione/Via Circonvallazione. Per questo motivo per qualche settimana il traffico sarà bloccato all'altezza dell'intersezione in quel tratto.

Le decisioni su parcheggi e fermate dell'autobus

"Si segnala la necessità di non posteggiare la propria auto su Via Isonzo/Via Monte Grappa/Via Vittorio Veneto - scrive il sindaco Joshua Carlomagno - per evitare restringimenti pericolosi della carreggiata che creerebbero anche disagi all’eventuale traffico veicolare più ingombrante (furgoni o camion non pesanti). La fermata del trasporto pubblico sarà spostata temporaneamente in accordo con STN – come avvenuto a inizio anno – su Via Brera per tutte le tratte ancora attive".

Alla fine dei lavori si procederà con la riasfaltatura

"I lavori dovrebbero durare – prosegue il post del sindaco - salvo imprevisti ancora qualche settimana e nel giro di poco inizierà anche la riasfaltatura del tratto temporaneo su Via L. Da Vinci e Via Don Gnocchi che dovrebbe essersi finalmente assestato definitivamente. Il completamento dell’asfaltatura del rotondino invece avverrà più avanti sempre dopo il necessario periodo di assestamento del terreno sottostante. L’Amministrazione vigilerà sulla corretta apposizione della segnaletica e richiederà le eventuali necessarie integrazioni".