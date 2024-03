Lavori pubblici in corso a Lesa

Proseguono i lavori di riqualificazione del lungolago di Lesa. In corso l'opera di collegamento dell'impianto di irrigazione di tutte le aiuole presenti, che verranno annaffiate pescando l'acqua direttamente dal lago.

Foce dell’Erno

Bando per la concessione demaniale in area foce dell'Erno: martedì 19 marzo, dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, si è tenuta l'asta pubblica tra i tre soggetti proponenti. L'assegnatario si è aggiudicato la concessione con la miglior offerta pari a 50.000€ annui per i 9 anni di durata della stessa. A breve tutta la documentazione sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Lesa.

A questo va aggiunta una novità rivoluzionaria in atto dallo scorso 16 gennaio: il Comune di Lesa ha completato il riscatto della rete di illuminazione pubblica sul territorio, divenendone così a tutti gli effetti, proprietario degli impianti. Si è dato così corso alla ricerca di fondi per finanziare opere di pubblica utilità per la gestione, l'efficientamento e il miglioramento della rete stessa, con tempi certi per gli interventi di riparazione, basata sull'utilizzo di risorse alternative a quelle pubbliche e sul coinvolgimento di soggetti privati. Anche il Comune di Meina ha aderito con interesse al progetto, aumentando il potere contrattuale per entrambi.