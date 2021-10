Lutto ad Arona per il negoziante Peppino Cerioli

Personaggio

Una presenza importante per tutti gli aronesi e per le famiglie della zona

Lutto ad Arona per la scomparsa dello storico negoziante Giuseppe Cerioli, titolare del negozio di abbigliamento sul Corso.

Lutto per Cerioli

E’ mancato all’età di 88 anni Giuseppe Cerioli, detto Peppino. Anche se era nato a Novara, aveva sempre vissuto ad Arona, dove già il padre aveva un’attività di vendita di calzature. Risalgono al 1960 le nozze con Anna Temporelli, con cui è rimasto sposato per 60 anni. A settembre avevano festeggiato le nozze di diamante.

Una presenza costante soprattutto nel suo negozio

Nel negozio di abbigliamento di corso Cavour, ha passato la vita insieme alla moglie, servendo generazioni di aronesi. La figlia Tiziana che negli anni Ottanta li aveva affiancati nella gestione dell’attività lo ricorda così: "Era una persona molto riservata e schiva che lasciava alla moglie il delicato compito di interagire con i clienti, poi ultimamente con l’avanzare dell’età era diventato ancora più chiuso. Complessivamente si può dire che abbia sempre goduto di buona salute fino alla caduta dello scorso dicembre che gli aveva procurato la frattura del femore. Seppur completamente guarito, da allora non è più stato lo stesso. Non era più il papà combattivo che conoscevo. Sia io che mio fratello Luca che mia mamma abbiamo cercato per mesi di farlo uscire da una sorta di atteggiamento di rinuncia. Non usciva più di casa e nemmeno scendeva in negozio. Si è praticamente lasciato andare a poco a poco. E’ morto nel sonno, per fortuna senza soffrire, sabato 9 ottobre all’alba. Ad accompagnarlo è stata Anna, la compagna di una vita. I funerali si sono tenuti martedì in Collegiata alle 14.30, poi la salma ha proseguito il suo tragitto verso il cimitero di Arona per essere tumulata nella tomba di famiglia".